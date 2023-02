Quels sont les signes astrologiques les plus bordéliques ? Voilà les 3 rois du bazar !

Il est certain que l'identité de chacun est bien plus définie par la vie, le parcours avec les embûches que celui-là comprend et les rencontres, que par le signe astrologique. Mais peu importe, cela n'empêche pas de s'amuser parfois de certaines ressemblances entre deux natifs du même signe. Et chaque signe du zodiaque a le droit à sa petite réputation. Ainsi, certains signes sont considérés comme rancuniers, d'autres parlent dans votre dos, quand enfin certains sont vus comme infidèles. Rappelons, malgré tout, que même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.

Si l'on découvrait qui étaient les signes les plus intelligents, ou encore ceux qui s'avèrent à être les meilleurs en entretien d'embauche, quels sont ceux qui sont les plus bordéliques ? Eh bien c'est le Cancer (21 juin-22 juillet) qui se hisse sur la première marche du podium. Le signe d'Eau est le plus émotif mais aussi apparemment pas le dernier pour mettre le bazar. Très sensible, et empreint de nostalgie, il est de ceux qui accumulent tous les objets les plus inutiles sous prétexte qu'ils ont une quelconque valeur sentimentale. Alors quand il s'agit de ranger et ordonner son intérieur, ça se complique. Parmi les Cancer célèbres, Melissa Theuriau , Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani.

Un roi du bazar, mais il ne délaisse pas la propreté

On reste chez les signes d'Eau et on découvre tout près de lui les natifs du Poissons (19 février-20 mars). Là aussi, on n'est pas face à un roi du rangement. La reine du rangement Marie Kondo, qui vient de renoncer à vivre dans une maison bien rangée, en native de la Balance, devrait discuter avec un Poissons pour apprendre à désordonner sa vie. Fainéant, le natif du signe pourrait avoir tendance à se laisser aller jusqu'à un certain point. Et là, on a le droit à un immense ménage de Printemps. Chez les Poissons célèbres,Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello. Enfin, le Verseau (21 janvier-18 février) a lui aussi une vision bien à lui du rangement. Connu pour aimer se différencier avec une personnalité toujours haute en couleurs, l'original du zodiaque aime aussi que son chez soi soit à son image. Ainsi, la maison de notre ami Verseau ressemble souvent à un véritable cabinet de curiosités. Mais attention, la propreté est néanmoins au rendez-vous. Qui sont les natifs célèbres du Verseau ? Shakira, Jennifer Aniston, Marilou Berry et Benjamin Biolay, Nabilla, François Civil ou encore Vianney.