Ces signes astrologiques sont meilleurs en entretien d'embauche... Et un en particulier !

Si certains signes sont réputés pour être irrésistibles, ou connus pour leurs prouesses au lit, pour d'autres les affaires roulent. Si bien entendu le parcours et l'éducation sont bien plus importants dans ce que nous sommes que les signes astrologiques, cela n'empêche pas de s'amuser parfois de certaines ressemblances entre deux personnes natives du même signe. Et les signes astrologiques ont parfois une réputation bien à eux. Certains sont connus être rancuniers, d'autres pour parler dans votre dos, quand enfin il y a ceux qui sont considérés comme infidèles. Mais côté business, il y a un signe en particulier qui a de grandes chances de devenir riche. Est-il aussi celui qui est le meilleur en entretien d'embauche ?

Eh bien oui ! Il s'agit à nouveau du Capricorne (22 décembre - 20 janvier) qui se hisse sur le haut du podium. Plus à même de devenir un jour millionnaires, les natifs du signe sont réputés pour être les meilleurs en entretien pour un job. Ce sont les experts du site PsychicWorld.com qui ont questionné plus de 2 000 personnes sur la façon dont se sont déroulés leurs entretiens, et le résultat loue les prouesses du Capricorne. 84% d'entre eux des natifs du signe ont obtenu le poste immédiatement. Pas vraiment surprenant quand on sait que le signe est considéré comme le plus ambitieux du zodiaque. le natif du signe sait faire passer sa carrière en priorité et a le sens des responsabilités. Chez les stars, Kate Middleton, Kate Moss, Bradley Cooper, Carla Bruni, Timothée Chalamet, Vanessa Paradis, Liam Hemsworth, ou encore Omar Sy sont Capricorne.

Un émotif et un anxieux à la traîne

Derrière le Capricorne, les natifs de la Vierge. 75% d'entre eux ont réussi leur job interview. Là encore, les attributs de ce signe (23-22 septembre), comme le soucis du détail, l'obsession du travail bien fait, la minutie font d'eux de parfaits éléments dans une société. Indira Ampiot, Adriana Karembeu, Laurent Delahousse, Loana ou encore Beyoncé sont tous des natifs de ce signe. En revanche, il y en a bien un dans notre zodiaque qui pourrait avoir du mal à se faire embaucher. En effet, le Cancer connu pour son émotivité légendaire n'obtient pas les mêmes statistiques que le Capricorne et la Vierge. Seulement 32% des natifs du signe de cette étude ont réussi à décrocher le job après l'entretien. Il peut en effet facilement se laisser déborder par ses émotions ce qui n'aide pas lors d'un tel moment. Parmi les Cancer célèbres, Melissa Theuriau, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani. Et son camarade Poissons, arrive en avant-dernière place. De nature anxieuse, il peut paraître hésitant et ne pas paraître très fiable aux yeux de son employeur. Parmi les natifs de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello.