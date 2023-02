Diaporama : Ces signes astrologiques sont meilleurs en entretien d'embauche... Et un en particulier !

1 / 20 Ces signes astrologiques sont meilleurs en entretien d'embauche... Et un en particulier !

2 / 20 Jeff Bezos, PDG du site Internet "Amazon" en rendez-vous, © BestImage

3 / 20 Carla Bruni Sarkozy © BestImage

4 / 20 Jeff Bezos, PDG du site Internet "Amazon" en rendez-vous, le 18 juin 2019. © BestImage

5 / 20 Carla Bruni Sarkozy © BestImage

6 / 20 Exclusif - Carla Bruni, accompagnée de son amie Farida Khelfa, arrive au défilé de mode Haute-Couture Jean-Paul Gaultier, au siège parisien du couturier, lors de la Fashion Week Printemps-été 2023 de Paris. Le 25 janvier 2023. © BestImage

7 / 20 Jeff Bezos, Pdg d'Amazon, et sa compagne Lauren Sanchez viennent chercher le soleil et l'ambiance de Saint-Tropez au Club 55 avec famille et amis le 9 août 2019. © Jacovides / Moreau / Bestimage © BestImage, © Jacovides / Moreau / Bestimage

8 / 20 Kate Middleton, princesse de Galles, arrive à une réception pour l'équipe de la Ligue anglaise de rugby en fauteuil roulant en reconnaissance de son succès lors de la récente coupe du monde de la Ligue de rugby, dans la salle du jardin, au Hampton court Palace, à Londres, Royaume Uni, le 19 janvier 2023. © BestImage

9 / 20 Portrait de Loana Petrucciani lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant de Luxe" à Paris. Le 17 février 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

10 / 20 Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, en visite à la crèche Foxcubs à Luton. Le 18 janvier 2023 © BestImage

11 / 20 Adriana Karembeu - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris. © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix / Bestimage

12 / 20 Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp - Les célébrités au photocall du défilé "Chanel Cruise Collection 2020" au Grand Palais. Paris, le 3 mai 2019. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, © Olivier Borde/Bestimage

13 / 20 Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent Henry Dunov-Texeira, un Américain de 8 ans déguisé en garde britannique, à Somerville, Massachusetts, États-Unis. Le couple princier visite "Greentown Labs" à Somerville pour en savoir plus sur les innovations climatiques incubées à Boston. © BestImage

14 / 20 Omar Sy et sa femme Hélène à la première du film "The Call of the Wild" à Los Angeles. © BestImage

15 / 20 Jeff Bezos - à Los Angeles © BestImage

16 / 20 Laurent Delahousse et sa compagne Alice Taglioni (enceinte) lors d'une visite privée et d'un dîner de gala caritatif donné en faveur des actions de l'association "Un Rien C'est Tout" au musée Rodin à Paris, France. © Veeren/Bestimage © BestImage, © Veeren/Bestimage

17 / 20 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette année pour la première fois Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, a été investie comme nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine et a pu participer à la procession au côté du prince Charles. Londres, la 13 juin 2022. © BestImage

18 / 20 Kate Moss à la soirée du "MET Gala 2022 : In America: An Anthology of Fashion" à New York © BestImage

19 / 20 Charlotte Gainsbourg - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © BestImage, © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage