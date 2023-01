Quels sont les signes astrologiques qui parlent dans votre dos ? Un top 4 qui aime casser du sucre...

Vous avez besoin de quelques informations utiles sur votre crush, ce nouvel ami que vous ne quittez plus ou bien votre nouveau patron ? Et si les signes astrologiques pouvaient vous aider là-dessus. Alors bien entendu le parcours et l'éducation sont bien plus important dans ce que nous sommes, mais cela n'empêche pas de s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Nous vous avons ainsi dévoilé quels signes avaient la réputation d'être bagarreurs, infidèles, fidèles, ou encore pas près de vous pardonner. Mais qui sont ceux qui parlent dans votre dos ?

Le Cancer est très émotif. Il est le signe le plus soumis à ses émotions. Alors forcément, un rien peut blesser le natif du signe d'Eau. Très susceptible, il peut alors se sentir trahi même par ses plus proches amis. Et n'aura à ce moment-là aucun scrupule à se venger en répétant par exemple tous les secrets que vous lui avez confiés. Il fait, rappelons-le, partie des signes les plus rancuniers du zodiaque. Parmi les Cancer célèbres, Melissa Theuriau, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani. Vous êtes prévenus... La Balance est aussi sur les marches du podium. Les natifs de ce signe d'Air détestent le conflit au plus haut point et tenteront de le fuir coûte que coûte. Mais parfois, il faut bien dire ce que l'on pense. Alors il leur faudra trouver une autre oreille et les natifs de la Balance n'hésiteront alors pas à cracher leur venin dans le dos des personnes qu'il aura trouvé injustes. Pas question de leur dire ce qu'ils pensent, au risque de se confronter. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Elsa Zylberstein, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou.

Perfectionniste, ce signe sera redoutable avec vous

La Vierge est avant tout connue pour être perfectionniste. Le natif du signe fait très attention au détail, et aime que tout soit organisé et parfait. Cela passe par la déco, le look vestimentaire mais aussi un tri minutieux des personnes que la Vierge fréquente. Le natif du signe sera en effet très exigeant envers eux. Et attention aux moindres de leurs faux pas. Si la Vierge est déçue par l'un de ses proches, elle n'hésitera pas à dire tout le mal qu'elle en pense dans son dos. Perfectionniste, elle trouvera d'ailleurs toujours un détail à atomiser. Indira Ampiot, Adriana Karembeu, Laurent Delahousse, Loana ou encore Beyoncé sont tous des natifs de ce signe. Enfin, signe double et machiavélique du zodiaque, le Gémeaux est très sociable. Se faire des amis ? C'est d'une facilité sans nom pour le natif du signe. Il connait alors tout aussi facilement les secrets de tous. Et sa personnalité très changeante et double-face peut le faire changer d'avis très rapidement sur le compte d'une personne. Et vos secrets deviendront alors comme une bombe nucléaire entre ses mains. ll n'hésitera pas à casser du sucre sur votre dos. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les trois natifs de ce signe.