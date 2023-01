Quels sont les signes astrologiques les plus bagarreurs ? Un top 3 au sang très chaud...

Les signes astrologiques peuvent parfois nous en apprendre un peu plus sur chacun d'entre nous. Alors, certes, il est évident qu'ils ne sont qu'une infime partie de ce qui compose notre personnalité, déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais les signes astrologiques peuvent néanmoins apporter quelques informations utiles, et d'autant plus lorsqu'on se penche sur l'intégralité du thème astral. Car ascendant, lune et autres maisons sont d'une importance capitale dans l'analyse de la personnalité selon les astres.

Ainsi, grâce aux signes astrologiques on peut ainsi découvrir quels sont les signes astrologiques qui sont infidèles, mais aussi au contraire les fidèles. Ceux qui sont plus à même de devenir très riches, comme les Capricorne (Jeff Bezos est natif de ce signe) et aussi les plus bagarreurs. Qui sont ces signes sanguins qui n'ont pas peur d'entrer en conflit ? Certainement pas la Balance, qui fuit ce genre de situation à tout prix. Trois signes se démarquent dans ce podium au sang chaud. Le Lion en tête. Le signe de Feu ne fuit pas le drama, bien au contraire. Il s'agit là du signe le plus dominant du zodiaque, et ce qu'il préfère c'est s'imposer. Le natif de ce signe déteste l'autorité ou le fait d'être dominé. Il ne supporte pas qu'on puisse lui résister et trouvera le moyen d'imposer son charisme que ça plaise ou non. Les adversaires d'un natif du signe du Lion appréhendent souvent ses réactions, toujours excessives et agressives lorsque l'heure est au conflit. Parmi les natifs célèbres : Mila Kunis, Jennifer Lawrence, ou Alice Taglioni, Audrey Tautou, Jennifer Lopez et Mika.

Courage, détermination et règlement de comptes

Bien sûr nos bagarreurs du zodiaque ne sont pas que des personnes faisant tout pour se retrouver dans une rixe à la sortie d'un bar. Non, il s'agit là aussi de personnes n'ayant pas peur du conflit ou encore qui sont capables de ne rien lâcher quand ils souhaitent obtenir quelque chose. En deuxième place, le Bélier. Lui aussi signe de Feu, il est connu pour son impulsivité. Fonceur, déterminé, il n'admet d'ailleurs pas qu'on lui tienne tête sur quoi que ce soit. Très fort mentalement, il est aussi connu pour ses décisions sur un coup de tête ou encore sa franchise parfois déroutante. Ce bagarreur là est surtout un signe déterminé et courageux. Parmi les Bélier célèbres : Guillaume Canet, Céline Dion, Zazie et Kristen Stewart. Enfin, en troisième position, le dernier signe de l'élément Feu, le Sagittaire. Les natifs du signe ne sont pas connus pour leur patience, loin de là. Impulsifs, ils n'hésitent pas à faire face à leurs adversaires et se feront même un malin plaisir de leur régler leurs comptes. Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Louise Bourgoin et Vincent Cassel. Tous deux nés un 2 décembre, Michaël Youn et Philippe Etchebest sont aussi des natifs de ce signe.