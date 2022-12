Quels sont les signes astrologiques les plus flemmards ? Un top 3 de paresseux...

Et si les astres pouvaient vous aider dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre approche des personnes de votre entourage. Tout d'abord les signes astrologiques peuvent vous permettre de savoir à quel point vous êtes compatibles avec vos proches qu'ils soient Verseau, Lion ou Sagittaire. Parfois les signes astrologiques peuvent en effet nous éclairer sur quelques aspects du caractère de l'autre. Bien entendu, le parcours de chacun, de la naissance aux rencontres en passant par l'éducation, est celui qui fait peser le plus la balance, mais parfois quelques similitudes entre deux personnes du même signe nous rappellent que les astres peuvent aussi nous apporter leurs lots d'informations. Des signes chanceux en amour comme Poissons et Taureau, mais aussi les moins bien lottis sur le sujet, ou encore des natifs d'un signe qui peuvent plus facilement devenir millionnaires, à l'instar du Capricorne.

Mais quels sont les signes les pus flemmards ? Alors que nous avons déjà passé en revue les signes du zodiaque les plus infidèles, ou encore ceux les plus aptes à être des pervers narcissiques, voici la liste du top 3 des signes les plus paresseux. Car oui les traits de personnalité révélés par votre signe astrologique ne sont pas toujours flatteurs. Là où certains regorgent d'énergie, d'autres en revanche sont de vrais flemmards. Et dans ce classement le Verseau arrive bien en tête. Le signe d'Air, si indépendant, n'est pour autant pas le roi de la flemme. Les natifs du signe (21 janvier-19 février) économisent en réalité leur énergie pour ce qui leur semble plus important à leurs yeux. Du coup, ils s'avèrent être plus efficaces mais aux yeux des autres peuvent sembler légèrement "je-m'en-foutiste". En revanche, il est de loin le maître de la procrastination du zodiaque. Shakira, Jennifer Aniston, Marilou Berry et Benjamin Biolay et Nabilla sont tous natifs de ce signe. On retrouve aussi parmi les Verseau célèbres Iris Mittenaere, Cristiano Ronaldo, The Weekend, François Civil ou encore Vianney.

Un rêveur mystérieux

Derrière lui sur le podium, un signe d'Eau tout aussi mystérieux que lui : le Poissons. Les natifs du signe (20 février-20 mars) mettront l'énergie qu'ils seront prêts à dépenser en fonction seulement de leur ressenti sur cette action à entreprendre. Si certains y voient de la faiblesse et un manque d'énergie, il s'agit simplement d'un manque de motivation à la tâche. D'autant que nos amis Poissons sont de vrais rêveurs. Parfois loin du monde réel, ils se perdent dans leur imagination plutôt que de s'activer. Parmi les natifs célèbres de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Faustine Bollaert, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes. Enfin, on retrouve un signe qui s'entend merveilleusement bien avec le Poissons dans ce top 3 des flemmards : le Taureau. Le signe de Terre (20 avril-20 mai) préfère d'abord observer avant de foncer (ce qui l'oppose au Bélier). Le déroulé de sa journée idéale ? Netflix and chill et un petit plateau repas. Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel et David Beckham, tous natifs du signe ont-ils cette réputation auprès de leurs proches ?