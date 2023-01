Quels sont les signes astrologiques les plus rancuniers ? Un top 3 qui ne vous pardonnera jamais !

Et si les signes astrologiques nous dévoilaient quelques informations utiles sur chacun d'entre nous. Alors bien sûr la vie, le parcours et l'éducation sont bien plus important dans ce que nous sommes. Mais cela n'empêche pas de s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Ainsi, si certains sont connus pour être bagarreurs, infidèles, fidèles, ou encore assoiffés de vengeance, d'autres font parler d'eux pour leur manque de parole. Mais qui sont ceux qui ne pardonnent jamais ?

Les Béliers ont une très haute opinion d'eux-mêmes, et leur sensibilité est exacerbée. Alors forcément, il est plutôt déconseillé de les blesser. Il leur sera en effet très difficile de pardonner, même s'ils le voulaient.

D'autant plus que le natif du signe risque de ne pas vouloir pardonner, voyant en celui qui le blesse un ennemi. Et même si votre relation était très forte, il n'hésitera pas à vous rayer de sa vie. La rancune restera intacte pendant des années. Ces célébrités sont toutes Bélier : Guillaume Canet, Lady Gaga, Leighton Meester, Gad Elmaleh et Zazie.

Comme les Béliers, les Taureaux sont aussi difficiles lorsqu'il s'agit de pardonner. C'est un principe chez les natifs de ce signe, qui sont persuadés que tout acte mérite son lot de conséquences. Le Taureau est quelqu'un qui a des règles établies bien strictes et pas question pour lui de faire exception si une personne les transgresse. Et celui qui se retrouve dans cette situation risque d'être surprise car en apparence, le Taureau est quelqu'un de calme, posé et amical. Alors lorsqu'il décide de ne pas pardonner, la surprise est de taille. Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel, Nicolas Bedos et David Beckham, tous natifs du signe ont-ils cette réputation auprès de leurs proches ?

Des êtres hypersensibles