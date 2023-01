Quels sont les signes astrologiques qui ne tiennent pas parole ? Ne leur demandez rien...

Les signes astrologiques permettent d'apprendre quelques informations utiles sur chacun d'entre nous. Forcément, il ne s'agit là que d'une infime partie de ce qui compose notre personnalité, qui est majoritairement déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais on peut s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Ainsi, certains des signes du zodiaque sont connus pour être bagarreurs, d'autres ont la réputation d'être infidèles, ou encore à l'inverse fidèles, mais aussi parfois assoiffés de vengeance. Et qui sont ceux qui n'ont pas de parole ?

La liste des signes qui suit, dévoile ceux qui souvent promettent plus que ce qu'ils ne peuvent offrir. Ces signes astrologiques seraient donc ceux qui tiennent le moins leur parole. Voici donc les signes dont il va falloir vous méfiez si vous avez du mal avec les personnes peu dignes de confiance. Sur le haut du podium : le Cancer. Alors, le Cancer n'est pas un signe indigne de confiance. Il est simplement plutôt du genre à changer d'avis plus d'une fois. Très émotif, il suffit qu'un évènement vienne changer son humeur pour qu'il prenne une autre décision. Alors ne l'appelez pas pour votre prochain déménagement. Parmi les Cancer célèbres,Melissa Theuriau, Charlotte Gainsbourg, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani.

Un besoin de déconnexion nécessaire

En terme de changement de décision, la Balance est maître. Signe le plus indécis du zodiaque, la Balance s'engage dans de nombreux projets. Alors si elle ne tient pas ses promesses, c'est simplement qu'elle est déjà impliquée dans autre chose et ne sait plus comment s'en tirer. Le natif du signe risque souvent de s'engager dans trop de choses qu'il ne peut pas gérer. Un gros problème d'équilibre. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou.

Dans cette liste, on trouve aussi le Verseau. L'humaniste du zodiaque aime aider. Alors parfois, ils se retrouve comme la Balance impliqué dans trop de causes. À tel point que le natif de ce signe puisse se retrouver épuisé et dans le besoin de s'offrir un moment de pause pour lui. Alors s'il vous plante, c'est probablement parce qu'il se ressource un peu. Shakira, Jennifer Aniston, Marilou Berry et Benjamin Biolay et Nabilla sont tous natifs de ce signe. On retrouve aussi parmi les Verseau célèbres Iris Mittenaere, Cristiano Ronaldo, The Weekend, François Civil ou encore Vianney. Comme son ami Verseau, le Poissons a aussi besoin de moment de déconnexion. Toujours présent pour les gens qu'il aime, le natif du signe d'Eau pourrait vous abandonner uniquement s'il en a déjà trop fait. Parmi les natifs de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello.