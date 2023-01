Quels sont les signes astrologiques qui ont soif de vengeance ? Ne vous les mettez pas à dos !

Certains signes astrologiques sont connus pour être bagarreurs. D'autres ont la réputation d'être infidèles, ou encore à l'inverse fidèles. Comme une carte d'identité sur chacun d'entre nous, les signes astrologiques permettent de dévoiler quelques informations utiles. Bien que sans grande surprise, il est évident qu'ils ne sont qu'une infime partie de ce qui compose notre personnalité, déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais néanmoins, on peut s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Mais alors qui sont ceux qui ont la plus grande soif de vengeance ?

S'il ne fait pas partie du top 3 des bagarreurs, le Scorpion est bel et bien sur le podium des vengeurs. Un conseil ne vous mettez pas un natif du signe Scorpion à dos : c'est le signe le plus vengeur de tous. Rancunier, il sera prêt à ruiner votre vie s'il s'avère que vous lui avez fait du mal. Chez les stars, Jenifer, Florence Foresti, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté. Sous ses airs de gentils, le Poissons pourrait bien vous en faire voir de toutes les couleurs. Très sensible, le natif du Poissons est rancunier s'il se sent meurtri. Et ce dernier garde en mémoire des évènements qui datent, qu'il n'hésitera pas à ressortir si besoin. Et se fera un malin plaisir à vous rendre la vie infernale. Parmi les natifs célèbres de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello.

Une colère difficile à ignorer

Dans la liste des assoiffés de vengeance, on trouve aussi le Taureau. Si ce dernier tente d'apprendre à pardonner, il a bien du mal. Moins rancunier que son ami Poissons, il pourrait néanmoins vous faire vivre un bel enfer. Et s'il met du temps à se fâcher, lorsque la colère est là impossible de passer à côté. On trouve parmi les Taureau célèbres : Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel et Victoria et David Beckham. Enfin, les signes de la Vierge et du Cancer sont également de la partie. Si le natif de la Vierge est blessé, il aura besoin de se venger. Son arme absolue : le passif-agressif. Quant au Cancer, plutôt connu pour être doux et à l'écoute, ce signe d'Eau est très sensible. Et surtout... redoutable. Il n'oubliera rien de ce que vous avez pu lui faire subir par le passé. Parmi les Cancer célèbres,Melissa Theuriau, Charlotte Gainsbourg, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani.