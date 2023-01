Quels sont les signes astrologiques les plus intelligents ? Voilà les 3 Prix Nobel du zodiaque !

Bien entendu le parcours et l'éducation sont bien plus importants dans ce que nous sommes que les signes astrologiques, mais cela n'empêche pas de s'amuser parfois de certaines ressemblances entre deux personnes natives du même signe. Et les signes astrologiques ont parfois une réputation qui les précède. Ainsi, certains sont rancuniers, d'autres n'hésitent pas à parler dans votre dos, quand enfin certains sont considérés comme infidèles. Rappelons néanmoins que même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.

Mais les astres peuvent donc s'avérer utiles comme carte d'identité de chacun, et permettent ainsi de déterminer quels sont les plus intelligents d'entre nous. Pour se faire, c'est le site web GoCompare qui a publié une étude qui a analysé les signes de plus de 900 lauréats de prix Nobel, dans tous domaines confondus. Et parmi ces personnes qui se sont vues décerner chaque année ce prix pour avoir "apporté le plus grand bénéfice à l'humanité", on retrouverait un grand nombre de Gémeaux (22 mai et le 21 juin). Au total, 97 natifs de ce signe ont reçu un prix Nobel entre 1901 et 2019, et on compte parmi les plus célèbres notamment Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2016, ou encore Betty Williams, lauréate du prix Nobel de la paix 1976. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les quatre natifs de ce signe.

Le bonnet d'âne est remis aux...