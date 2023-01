Quels sont les signes astrologiques qui ont deux visages ? Un top 5 totalement hypocrite !

Et si les signes astrologiques nous permettaient de connaître quelques informations utiles sur chacun d'entre nous. Bien sûr la vie, l'éducation, le parcours et les rencontres pèsent bien plus dans la balance, mais parfois on peut néanmoins s'amuser de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Et si les Lion étaient les plus bagarreurs, quand les Sagittaire sont les plus infidèles, alors que les natifs de la Vierge, eux, sont plutôt du genre fidèles. Pendant que les Scorpion, eux, sont notés comme les plus assoiffés de vengeance. Et enfin, les Balance peuvent ne pas avoir de parole. Mais qui sont ceux qui sont double face ?

S'il est difficile d'identifier les hypocrites, certains signes astrologiques seraient plus enclin que d'autres à pouvoir dévoiler deux visages. Dans le but d'arriver à leurs fins, ils peuvent vous dire quelque chose et penser tout à fait le contraire. Et les premiers de la liste sont naturellement Les Gémeaux (21 mai – 20 juin). Tout à bord parce que ce signe est l'un des signes doubles du zodiaque. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les trois natifs de ce signe. Et ceux-là peuvent changer d'opinion en fonction de ce qui les arrange sur le moment. Le natif du signe souhaite souvent paraître mieux que ce qu'il est vraiment et en fin manipulateur, il n'hésitera pas à prétendre, quitte à décevoir. Ils sont même capables d'inventer des histoires sur eux-même pour gagner en sympathie. Attention !

Caméléon, hypocrite ou trop détaché ?

Derrière eux, un autre signe double du zodiaque : la Balance (23 septembre – 22 octobre). Le natif du signe a bien du mal à garder le même avis plus de quelques instants. Alors forcément, il pourrait dire quelque chose à l'opposé de ce qu'il venait de dire quelques minutes plus tôt. Difficile à suivre... Véritable caméléon du zodiaque, la Balance s'adapte à toute situation dans un but totalement égoïste. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Elsa Zylberstein, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou. Le Cancer (21 juin – 22 juillet) est plus du genre lunatique qu'hypocrite. En réalité, le natif du signe peut aimer et mépriser le lendemain, étant très lié à ses émotions fluctuantes. Mais rassurez-vous, en général ces deux visages se détectent assez rapidement. Parmi les Cancer célèbres,Melissa Theuriau, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani. Le Taureau, lui, veut toujours montrer sa meilleure version. Pas question pour lui d'être celui qui gâche la fête. Alors même s'il pense le contraire, il pourra parfois vous dire ce que vous désirez entendre. Un hypocrite pour le bien être de l'autre quelque part. Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel, Nicolas Bedos et David Beckham, sont tous natifs du signe.

Enfin, le Verseau (20 janvier – 18 février) se joint au bal des hypocrites. Le natif du signe n'est pas friand du conflit qu'il redoute et fuit autant qu'il le peut. De nature indifférente, il n'est pas du genre à être faux, car il se moque trop de tout pour ça. Il se situera donc toujours entre le vrai et le faux, et sera surtout totalement détaché comme si rien ne pouvait l'atteindre. Une belle carapace qui rend le Verseau difficile à cerner même pour ses amis les plus proches.Shakira, Jennifer Aniston, Marilou Berry et Benjamin Biolay et Nabilla sont tous natifs de ce signe. On retrouve aussi parmi les Verseau célèbres Iris Mittenaere, Cristiano Ronaldo, The Weeknd, François Civil ou encore Vianney.