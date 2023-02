Quels sont les signes astrologiques les plus menteurs ? Voilà le top 3 des gros mythos !

Et si les signes astrologiques nous permettaient d'en savoir un peu plus sur chacun d'entre nous ? En rencontrant quelqu'un avant de connaître sa vie, son parcours ou encore les embûches que ce dernier a surmontées, son signe du zodiaque pourrait néanmoins nous offrir quelques indications sur son caractère. De quoi s'amuser pour trouver des similitudes à deux personnes natives d'un même signe. On découvre alors que certains des douze signes astrologiques sont réputés pour être rancuniers, d'autres capables de parler dans votre dos, ou encore certains sont taxés d'être infidèles. Rappelons néanmoins que le thème astral entier est bien plus précis que le simple signe solaire.

Mais après les signes les plus bordéliques, ou encore les plus intelligents, voici la liste des plus menteurs. Qui sont les plus gros mythos du zodiaque ? Ils sont au nombre de trois et sont ainsi à l'opposé du Bélier, qui est de loin le plus honnête de tous. Et c'est le signe du Scorpion (23 octobre-22 novembre) qui est le roi des menteurs. Les personnes nées sous ce signe ont visiblement une sorte de talent inné pour le mensonge. Les natifs de ce signe d'Eau tant redouté ment parfois tellement qu'il ne sait même plus où se trouve la vérité. De fins manipulateurs ! Chez les stars, Jenifer, Florence Foresti, Lena Situations, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté.

Les menteurs séducteurs

Dans son genre, le Gémeaux (21 mai-21 juin) est pas mal non plus. Les natifs du signe sont réputés pour leur maîtrise de l'art du mensonge. Leur envie profonde d'être aimés de tous, ils peuvent s'aider de quelques petits mensonges pour atteindre leur but. Il s'agit donc de menteurs séducteurs. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les quatre natifs de ce signe. Enfin, sur le podium des grands mythos, on retrouve un autre signe d'Eau : le Poissons (19 février-20 mars). Le natif du signe ne veut pas faire du mal à l'autre, et pour éviter de le blesser il préfère mentir. Si on peut voir ça comme de la gentillesse, il s'agit surtout d'une envie d'obtenir ce qu'il souhaite. Le Poissons est tout simplement prêt à tout pour arriver à son but. Chez les Poissons célèbres,Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello.