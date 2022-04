QUIZ - Ici tout commence : quel beau gosse de l'Institut Auguste Armand va finir sous vos draps ?

A l'Institut Auguste Armand, on apprend à cuisiner, bien sûr, mais on apprend surtout à aimer. Du lundi au vendredi, les téléspectateurs se branchent sur TF1 pour regarder la série Ici tout commence et se délectent des recettes de nos apprentis cuisiniers, certes... mais de leurs romances, encore davantage. Et si vous aviez l'occasion de vous glisser dans l'écran, et d'enfiler l'uniforme de l'établissement culinaire ? Avec quel étudiant, ou professeur, aurez-vous l'occasion de partager un rendez-vous romantique, ou plus si affinité ?