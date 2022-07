Rachel Legrain-Trapani, des tensions entre son fils Gianni et Valentin Leonard ? Le garçon parfois "recadré"

En devenant notre Miss France 2007, Rachel Legrain-Trapani a accepté que sa vie soit scrutée dans tous les sens. Et plus particulièrement sa vie privée. Depuis son sacre, ses fans ont donc pu suivre ses histoires d'amour avec des personnalités célèbres comme l'athlète Ladji Doucouré, le footballeur Benjamin Pavard mais surtout son ex-mari Aurélien Capoué, avec qui elle a accueilli son premier enfant Gianni en 2013. Depuis 2019, c'est toutefois auprès de Valentin Léonard qu'elle s'épanouit, ex-candidat de télé-réalité vu dans Les Marseillais et devenu influenceur. Un an après l'officialisation de leur couple, ils ont accueilli leur fils Andrea, le 7 juillet 2020.

Depuis, ils forment donc une belle famille recomposée, avec l'aîné de Rachel Legrain-Trapani. Lors d'une session question/réponse réalisée sur Instagram mardi 26 juillet, un internaute s'est justement demandé comment tout ce petit monde cohabitait et surtout, si Valentin Leonard et son beau-fils Gianni s'entendaient bien.

Une question à laquelle la maman de 33 ans a répondu à l'affirmatif, soulignant tout de même un point important. "Oui, ils s'entendent très bien ! Ils ont la même passion pour le foot, ça les a rapprochés. Après faut tout de même recadrer de temps en temps Gianni qui pense que Val est son pote", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "Mais tout le monde a trouvé sa place, faut juste que je sois un peu plus stricte avec les enfants, j'y travaille".

Actuellement, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard font par ailleurs beaucoup parler d'eux en étant au casting de Pékin Express, spécial célébrités. Et malheureusement, les avis ne sont pas des plus positifs. C'est surtout le beau brun qui est devenu la cible des critiques en raison de son attitude jugée "imbuvable" dans le jeu. Des accusations auxquelles il avait répondu sur les réseaux sociaux. Rachel Legrain-Trapani a elle aussi eu l'occasion de s'exprimer et a notamment appelé à "remettre les choses en perspective", lors d'une interview pour Télé Star.