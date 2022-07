Rachel Legrain-Trapani et ses célèbres ex : deux footballeurs de renom et un athlète champion du monde !

Ce mercredi 6 juillet 2022 démarre l'aventure Pékin Express sur M6. L'occasion de retrouver des personnalités en duo dans cette version all-star à l'instar de Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, mais aussi Rachel Legrain-Trapani qui a choisi de s'envoler vers le Sri Lanka aux côtés de son compagnon Valentin Léonard. Avant de partager sa vie avec son amoureux, qui n'est autre que le papa de son petit Andrea (1 an et demi), la Miss France 2007 a été en couple avec d'autres hommes, parmi lesquels deux footballeurs de renom et un athlète champion du monde.

Il y a d'abord eu Ladji Doucouré. Quelques mois seulement après son élection, la jeune reine de beauté s'est affichée au bras du champion du monde d'athlétisme. Alors tout juste âgée de 20 ans, elle était tombée follement amoureuse du sportif de 26 ans. Le couple avait officialisé sur les tapis rouges, et s'affichaient complices à de nombreux évènements, comme lors de tournois au village Roland-Garros ou à Paris. Alors que tout semblait rouler pour eux, ils se sont finalement séparés en 2009, comme le révélait alors le magazine Ici Paris.

Une fin d'histoire douloureuse avec Benjamin Pavard

Ensuite, elle rencontre Aurélien Capoue. Avec l'ex-footballeur, qui est passé par le FC Nantes, Rachel Legrain-Trapani a goûté aux joies de la maternité, pour la première fois. Après un mariage en 2013, ils ont accueilli leur fils Gianni, aujourd'hui âgé de 7 ans. La mère de famille de 33 ans s'est finalement séparée du père de sons fils et a partagé quelques mois de relation avec un autre footballeur : Benjamin Pavard. À partir de mai 2018, celui qui est entré dans le coeur des Français avec son but contre l'Argentine, pendant la Coupe du monde 2018, vit une histoire avec l'ancienne Miss France. Ils se séparent en février 2019, comme annoncé par Rachel Legrain-Trapani. "J'ai pris cette décision, ça date de la semaine dernière (...) C'est pas facile. C'est la vie, on n'était plus sur la même longueur d'onde et il est encore très jeune et je pense qu'il a besoin de s'amuser...", a-t-elle fait savoir sur le plateau de TPMP People, sur C8. Une fin d'histoire plutôt douloureuse pour la mère de famille.