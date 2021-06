Benjamin Pavard : Rachel Legrain-Trapani a très mal vécu la fin de leur histoire d'amour

Il est devenu en quelques semaines l'un des chouchous de l'équipe de France. Grâce à son but venu d'ailleurs contre l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Benjamin Pavard est entré dans le coeur des Français. Trois ans plus tard, le joueur du Bayern Munich fait désormais partie des cadres des Bleus, titulaire sur son flanc droit, il devrait tenir sa place ce mardi 15 un lors du premier match de la France face à l'Allemagne.

Si tout s'est bien passé sur le terrain depuis la Coupe du monde, ça n'a pas toujours été le cas dans sa vie personnelle. En couple à partir de mai 2018 avec Miss France 2007, Rachel Legrain-Trapani, les deux se sont séparés en février 2019. Une séparation sur laquelle s'est confiée la belle brune de 32 ans. "J'ai pris cette décision, ça date de la semaine dernière (...) C'est pas facile. C'est la vie, on n'était plus sur la même longueur d'onde et il est encore très jeune et je pense qu'il a besoin de s'amuser...", avait-elle déclaré au moment de la fin de son histoire avec Benjamin Pavard, sur le plateau de TPMP People, sur C8.

On est fâchés et ça a pris des proportions assez dramatiques

Une séparation devenue inévitable pour la mère des petits Gianni et Andréa et qui a pris des proportions auxquelles l'actuelle compagne de Valentin Léonard ne s'attendait pas. "On reste des gens normaux. On est fâchés et ça a pris des proportions assez dramatiques [avec les réseaux sociaux, NDLR], toute ma famille était au courant avant que j'aie pu en parler", avait-elle confié.

Pour rappel, le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, après moins d'un an ensemble, Rachel Legrain-Trapani postait en story Instagram : "Je crois que Cupidon a fracassé ses ailes ici". Elle accompagnait cela de plumes au sol et du son de Thank U, Next..., le titre de rupture d'Ariana Grande. Les deux anciens amants arrêtaient ensuite de se suivre sur Instagram et effaçaient leurs photos à deux.

Benjamin Pavard n'a quant à lui évoqué qu'une seule fois publiquement son histoire avec Rachel Legrain-Trapani, c'était dans les colonnes du Journal du dimanche en septembre 2019. "Je n'allais pas téléphoner aux magazines people pour leur ­demander de ne pas s'intéresser à ma vie privée. Tout le monde a été au courant, ça m'est revenu aux oreilles, c'est comme ça. Ça ne m'a pas plu, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré", avait commenté le champion du monde, au sujet de leur romance.