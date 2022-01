Rachel Legrain-Trapani, son fils Andrea à l'hôpital : le verdict tombe, "trop d'émotions"...

Quelques mois après leur rencontre, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont lancé le projet bébé. Ainsi, de ces amours est né l'adorable petit Andrea, désormais âgé d'un an. Le couple file le parfait amour et forme une superbe petite famille avec Gianni, le fils aîné de l'ancienne Miss France, né de sa relation passée avec le footballeur Aurélien Capoue. Alors que le bonheur du clan semblait sans faille, mercredi 19 janvier 2022, la jeune maman de 33 ans partage une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

En story sur Instagram, Rachel Legrain-Trapani publie une photo de son petit Andrea au Centre Hospitalier Universitaire de Lille. "Andrea est tombé plusieurs fois sur son poignet ces trois derniers jours. Il ne le bouge presque pas. Du coup on va vérifier quand même s'il n'y a rien de cassé", indique-t-elle. Puis, peu de temps après, la nouvelle est tombée : "Double fracture, il ne s'est pas loupé..." Le jeune garçon apparaît alors installé dans sa poussette, son bras gauche plâtré. "Ça a été la mission pour lui faire la radio puis le plâtre... Mais l'équipe pédiatrique aux urgences est vraiment top, merci", raconte la jolie brune.

Après trois heures aux urgences de l'hôpital, mère et fils sont de retour auprès de Valentin Léonard et Gianni. "On vient de rentrer à la maison. J'ai envie de dormir, trop d'émotions pour aujourd'hui", lance Rachel Legrain-Trapani, affalée sur son canapé. Vient désormais un autre moment délicat : occuper Andrea de manière à ce qu'il oublie sa blessure. Alors la petite famille se donne à fond : atelier dessin avec "tentative de canalisation d'énergie" ou encore achats de jouets. En effet, "Valentin à ramené de nouveaux bolides pour réconforter Andrea et Gianni lui a passé son sweat", indique-t-elle.

Une double fracture, un plâtre impressionnant mais pas de quoi s'affoler. En effet, d'après Parents.fr, de telles blessures sont fréquentes chez les jeunes enfants. Et contrairement aux adultes, ils se remettent sur pied assez rapidement. Ainsi, dans le cas d'Andrea, le plâtre est à porter pendant deux à six semaines avant rémission complète. Il aura le temps de se lasser du dessin et découvrir bien d'autres activités...