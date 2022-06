Rachel Legrain-Trapani "dépitée" : elle révèle avoir pris du poids après un commentaire "énervant"

Rachel Legrain-Trapani en a fait du chemin depuis son élection Miss France en 2007. La jolie brune est notamment devenue maman de deux beaux enfants. Il y a d'abord eu la naissance de Gianni, son fils de 7 ans, fruit de son mariage avec l'ancien footballeur Aurélien Capoue) puis celle d'Andrea (1 an et demi), un autre garçon qu'elle a eu avec son compagnon Valentin Léonard. Et forcément, avec deux grossesses, le corps de Rachel Legrain-Trapani a changé ces dernières années. Si elle est une grande adepte du sport et adopte en général une bonne hygiène de vie, la jeune femme de 33 ans relâche parfois ses efforts. Et, les internautes sont là pour le lui rappeler.

Au cours du week-end, alors qu'elle se dévoilait en story Instagram dans sa salle de bain en brassière et le ventre à l'air, Rachel Legrain-Trapani a reçu un commentaire quelque peu déplacé. "Rachel, es-tu enceinte ?", lui a-t-on demandé. "Ça ne part sûrement pas d'une mauvaise intention mais j'avoue, ça m'énerve...", a-t-elle réagi avant d'affirmer avoir pris du poids ces derniers temps sans que cela n'ait à voir avec une nouvelle grossesse. "Alors, oui, j'ai pris 2 kilos en 2 semaines : apéro, en déplacement, pas de sport... J'ai une morphologie à prendre rapidement, je n'ai pas le droit à l'erreur. Bref, je suis dépitée", s'est-elle désolée.

Complexée, Rachel Legrain-Trapani n'a néanmoins aucun mal à se dévoiler en bikini ou en lingerie de temps à autre sur ses réseaux sociaux. Une manière pour elle d'honorer son corps en qui elle peut être reconnaissante. "Body. Il est temps de faire la paix avec son corps. Celui que j'ai tant détesté et qui m'a tant donnée pourtant... Ce corps qui a créé et hébergé mes 2 amours... qui ont laissé quelques traces", écrivait-elle par exemple en légende d'une photo d'elle sur Instagram.

Après son deuxième accouchement, elle tenait d'ailleurs à partager la réalité en dévoilant une photo d'elle complètement assumée. "Non, je n'ai pas retrouvé mon corps d'avant grossesse... il faut du temps et les femmes qui ont un ventre plat après avoir accouché c'est très rare donc pas de panique... Notre corps se remettra et prendra le temps qu'il faudra", rassurait-elle.