Rachel Legrain-Trapani en lingerie : elle assume son corps, après deux grossesses

C'est l'heure de faire la paix avec soi-même et d'honorer son corps pour Rachel Legrain-Trapani. La reine de beauté, couronnée Miss France en 2007, a passé un cap. Sur son compte Instagram, la maman de Gianni (7 ans, né de son mariage passé avec Aurélien Capoue) et d'Andréa (1 an) a posté une photo d'elle non retouchée, en lingerie fine. En légende de son cliché sexy pris face à son miroir, elle a écrit un petit message qui fera certainement écho à toutes celles qui ont eu des enfants.

"Body. Il est temps de faire la paix avec son corps. Celui que j'ai tant détesté et qui m'a tant donnée pourtant... Ce corps qui a créé et hébergé mes 2 amours... qui ont laissé quelques traces", a noté la trentenaire, qui est heureuse en ménage avec Valentin Léonard, papa de son petit Andréa.