Rachel Legrain-Trapani enceinte et confinée : première visite aux urgences !

Rachel Legrain-Trapani documente chaque jour sa grossesse sous confinement sur les réseaux sociaux. Celle qui avait déjà vécu un début de grossesse difficile doit désormais faire face à son accouchement imminent avec des conditions spéciales. "Ça pousse ! Dernière ligne (pas tout à fait) droite... On s'accroche ! Première visite aux urgences maternité qui m'a permise de voir comment le futur papa, Valentin Léonard réagirait ahaha !", a-t-elle écrit sur Instagram.

Tout en dévoilant une photo d'elle enceinte dans une jolie robe d'été, l'ancienne reine de beauté de 31 ans raconte ses mésaventures. "Le dos ensuite qui se bloque suite au stress mais j'ai trop de chance d'avoir un chéri aux petits soins qui me redonne le sourire sans oublier mon Gianni qui me fait des massages au top !", poursuit-elle. Rachel Legrain-Trapani n'en oublie pas ses fans. "Merci à vous aussi pour vos messages et votre soutien chaque jour. J'espère que vous allez tous bien! Prenez bien soin de vous", ajoute-t-elle.

Déjà au début du confinement, Rachel Legrain-Trapani exprimait ses doutes face à cette situation sans précédent. Elle expliquait n'avoir pas bien pu se préparer à l'arrivée du bébé : "Ça m'angoisse de ne pas pouvoir le faire justement... L'atmosphère est pesante, j'aurais aimé vivre une grossesse plus sereine, mais bon, on est tous dans le même bateau", confiait-elle.