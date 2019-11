Rafael Nadal moins bon à cause de son mariage ? Il remballe un journaliste

Rafael Nadal ne s'accorde jamais de break à moins qu'il n'y soit forcé. Le tennisman espagnol de 33 ans s'est exceptionnellement offert quelques jours loin des courts en octobre dernier, et pour une très bonne raison. Il a épousé celle qui partage sa vie depuis de très longues années, Maria Francisca Perello, plus communément appelée Xisca. Les amoureux se sont unis le 19 octobre 2019 sur leur île natale de Majorque, en présence de nombreux invités VIP dont l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier.

Après avoir profité pleinement de ce grand moment intime, Rafael Nadal a repris le chemin des courts. En compétition aux Master de Londres, l'Espagnol a été battu le 11 novembre par l'Allemand Alexander Zverev, 6-2, 6-4.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, Rafael Nadal a dû faire face à une question complètement incongrue de la part de l'un des journalistes. Ce dernier n'a pas hésité à lui demander si son récent mariage n'avait pas un lien avec sa défaite. "Sérieusement ? Vous me posez vraiment cette question ? a d'abord répondu Rafael Nadal, très agacé. C'est une question sérieuse ou c'est un blague ?"

Alors que le sportif aurait pu en rester là, il a poursuivi : "Je suis très surpris par votre question vu que je suis avec la même fille depuis quinze ans. J'ai une vie très stable et normale." Puis, il a volontairement provoqué le journaliste, de quoi lui faire regretter d'avoir posé sa question inappropriée : "Peut-être est-ce différent pour vous ? Depuis combien de temps êtes-vous avec votre femme ?". Face à l'hésitation de son interlocuteur qui lui a répondu "peut-être trente ans", Rafael Nadal en a rajouté une dernière couche : "Ah peut-être, vous n'êtes pas certain. C'est pour ça que vous me posez la question."