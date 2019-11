Rag'n'Bone Man et sa femme se séparent à peine six mois après leur mariage !

À peine six mois après leur mariage Rag'n'Bone Man et sa femme Beth Rouy se sont séparés. L'union avait été scellée le 2 mai dernier dans l'East Sussex lors d'une cérémonie où tous les invités portaient des joggings... à la demande des mariés ! Rag'n'Bone Man, 34 ans, et Beth, 26 ans, étaient eux-mêmes en jogging. Le chanteur portait un ensemble gris Polo Ralph Lauren, des baskets grises et une grosse chaîne en or au bout de laquelle se trouve le logo Mercedes. La tenue était accessoirisée d'une paire de lunettes de soleil.

Rory Graham, son vrai nom, et Beth sont en couple depuis dix ans. Ils ont accueilli le petit Reuben il y a deux ans. Un mois après le mariage, Rag'n'Bone Man avait affirmé que la "vie était belle", tout en ajoutant : "Nous sommes ensemble depuis dix ans, donc c'est exactement la même chose. On a juste le même nom, maintenant."

Pour autant, cette séparation se passe bien, selon le tabloïd anglais The Sun. Ils auraient décidé, pour le bien de leur enfant, de rester "amis proches". "C'est dommage, mais ce genre de choses arrivent, affirme une source proche du couple. Tout le monde reste en bons termes, ils ont un enfant ensemble, c'est leur priorité absolue."

En l'espace de quelques mois, l'ancien aide-soignant repéré par la chanteuse Joan Armatrading a connu la gloire en 2017. La sortie de son titre Human l'a propulsé en tête des ventes et lui a permis de décrocher le titre de Révélation britannique de l'année lors des Brit Awards. Sa fortune est déjà estimé à plus de 3,1 millions de livres sterling après avoir dépensé presque 1 million dans leur maison près de Brighton.