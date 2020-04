Raphaël (Mariés au premier regard) en couple : photo avec sa nouvelle compagne

Cela fait un petit moment que l'on soupçonnait Raphaël, l'ex-mari de Caroline dans la deuxième saison de Mariés au premier regard (diffusée en 2018), d'être en couple. Mercredi 22 avril 2020, il a (enfin) officiellement dévoilé le visage de sa compagne.

Sur Instagram et Facebook, le jeune homme qui avait fait un tour de France en VTT dans le but de récolter 10 000 euros pour l'association Rétina France, a posté un selfie où l'on peut voir une brune assise à ses côtés sur le canapé. Une photo prise visiblement à l'insu de la mystérieuse jeune femme qui consulte son téléphone. Seul un émoticône coeur légende l'image. Très discret sur sa vie privée, Raphaël ne donne aucune indication sur l'identité de sa compagne mais son large sourire en dit long sur son bonheur.

Cette publication lui a bien sûr valu de nombreuses félicitations (notamment sur Facebook) et ils sont beaucoup à être frustrés de ne pas en savoir plus. Mais c'était sans compter sur une abonnée qui a mené l'enquête. En commentaire d'une publication Instagram postée en février et sur laquelle on voyait une femme se cacher le visage avec la main, un follower - sûrement un proche du couple - a balancé le compte Instagram de la brune en question. Sur celui-ci, on les voit poser ensemble (avec là encore des émoticônes coeurs un peu partout) et on apprend que l'amoureuse de Raphaël travaille dans l'immobilier, à Marseille. Et ce n'est pas tout, à en croire la dates des posts, ils seraient en couple depuis, au moins, le mois de janvier.