Raquel Garrido et Alexis Corbière accusés "d'esclavage moderne" : de l'intox ?

Qui se cache derrière les graves accusations portées à l'encontre du couple de La France Insoumise formé par Raquel Garrido et Alexis Corbière ? Les informations du journaliste du Point Aziz Zemouri, qui assure que les deux politiques employaient jusqu'à il y a peu une femme de ménage sans papiers soumise à une cadence infernale, sont contredites par les principaux intéressés dans un premier lieu mais pas seulement. Si le duo de politiciens a souvent été controversés, le reporter ne fait pas non plus l'unanimité.

Le 22 juin 2022, Le Point a dévoilé l'enquête de son journaliste sur l'employée sans papiers de Raquel Garrido et Alexis Corbière des deux élus - réélus - de Seine-Saint-Denis. Au cours d'un contrôle de police à Paris en mai, l'employée de maison, une Algérienne de 36 ans, a dû justifier de sa situation administrative alors qu'elle promenait la fille du couple, qui a trois enfants. "Démunie de titre de séjour, elle n'a pu présenter que son passeport algérien", lit-on sur le site de l'hebdomadaire. Sur Twitter, le reporter du Point a dévoilé des échanges de SMS entre Raquel Garrido et celle qui serait son employée, concernant la rémunération de cette dernière.