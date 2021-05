Raven-Symoné : La star de Phénomène Raven transformée après sa perte de poids

Raven et Miranda se sont mariés en juin 2020. Les deux amoureuses avaient bravé la pandémie de Covid-19 et les restrictions en place (dont l'interdiction de rassemblement) pour s'unir au cours d'une cérémonie modeste et en petit comité, dans un jardin.

"Je me suis mariée à une femme qui me comprend, de mon impulsivité à ma joie, du petit déjeuner au grignotage de minuit, de la scène à la maison. Je t'aime, Madame Pearman-Maday ! Faisons un nouveau trou du c*l à ce monde !!! Je suis mariée MAINTENANT", avait alors écrit l'ex-enfant star de la série Cosby Show en légende d'une des photos du mariage publiée (puis supprimée) sur Instagram.

Raven-Symoné avait fait son coming out en 2013. Elle était alors en couple avec le mannequin AzMarie Livingston, révélée par une participation à l'émission America's Next Top Model. Les deux femmes se sont séparées en 2015.