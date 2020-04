Rayane Bensetti : Cri du coeur à son "Papounet" décédé, pour son anniversaire

Déjà plus de vingt jours que les Français se plient aux règles du confinement. Le fait de s'isoler n'annule cependant pas les anniversaires. Ainsi, tous ceux qui ont eu la malchance d'être nés en avril (ou à la mi-mars) se retrouvent seuls. En plus du confinement, Rayane Bensetti doit faire face au douloureux souvenir de son père décédé en 2018. Sur Twitter, il a tenu à partager sa peine avec ses fans.

"Confiné, je me sens déjà seul... Mais alors sans toi pour me le souhaiter en premier, c'est très dur... Je t'aime Papounet...", a écrit le gagnant de Danse avec les stars (TF1), le 9 avril 2020, jour de son 27e anniversaire. Le comédien français a pu recevoir le soutien de sa communauté dans cette période compliquée.

Pour rappel, le 8 février 2018, Rayane Bensetti annonçait avec tristesse la mort de son père. "Celui que je considère comme mon pilier, mon garde du corps, mon exemple, mon conseiller, mon modèle, m'a quitté. Mon papounet s'est éteint aujourd'hui", avait-il annoncé, précisant que son père était décédé de la maladie de Charcot. "Ce n'est pas qu'un simple coup dur... La vie vient de m'enlever l'être que j'avais de plus cher à mes yeux. Une chose est sûre, pour le rendre fier de moi, je ne vous lâcherai pas pas et je continuerai à donner le meilleur de moi-même dans mes films, pour vous et pour lui", avait ajouté le grand ami et complice de Denitsa Ikonomova.