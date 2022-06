Rayane Bensetti poignant : il dévoile des images de son père avant sa mort

Il avait le coeur lourd ce dimanche mais a refusé de céder à la peine. Rayane Bensetti a partagé quelques rares images de son père quelque temps avant sa mort. Ce dernier aurait fêté son anniversaire ce 12 juin s'il n'avait pas été emporté par la maladie. Le comédien a adressé un vrai message d'optimisme à ses followers.

"Gardez le sourire et la bonne humeur", c'est en ces termes que l'acteur de Tamara et Clem s'est adressé à ses fans pour les encourager à garder la joie de vivre, à l'occasion de l'anniversaire de son père, décédé d'une grave maladie. Rayane Bensetti a publié différentes images où on découvre ce dernier très diminué physiquement qui danse comme il peut avec son fils. "A cette période il ne pouvait plus trop utiliser les mains et ne marchait plus du tout. Mais nous sommes restés avec le sourire et la bonne humeur."

Des instants de joie malgré la tragique nouvelle de la maladie que le comédien a voulu partager avec ses fans pour leur dire de ne pas se laisser déprimer par les petits tracas du quotidien. "Arrêtez de vous plaindre pour des futilités", "Un jour on aura tous une bonne raison de se plaindre... En espérant que ce jour arrive le plus tard possible. Donc en attendant, Keep Smiling (gardez le sourire)", a-t-il écrit sur une story.

Sur une dernière story, Rayane a repris les mots de Francis Cabrel dans sa chanson Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai à l'attention de son bien aimé père. "Papounets" et "King", a-t-il ajouté pour conclure son vibrant hommage (voir diaporama).

Bachir Bensetti est décédé en février 2018 des suites de la maladie de Charcot à l'âge de 54 ans. Un événement qui avait dévasté la jeune star alors âgé de seulement 24 ans. "Aujourd'hui tout s'arrête pour moi. Ce n'est pas un simple coup dur... La vie vient de m'enlever l'être que j'avais de plus cher à mes yeux. Désormais ça va être dur de devenir marathonien avec une seule jambe.... ce n'est pas impossible, mais ça va être compliqué... une chose est sûre, c'est que pour le rendre fier de moi, je ne vous lâcherai pas et je continuerai de donner le meilleur de moi-même dans mes films pour vous et pour lui. Papounet ?! Je t'aime pour toujours", déclarait-il a l'époque. Aujourd'hui Rayane Bensetti a repris confiance en la vie et enchaîne les projets au cinéma et à la télévision. Il n'en reste pas moins qu'il n'oubliera jamais son père bien aimé.