Rebecca Hampton séparée de son ex : leur fille Eléa ne veut pas "spécialement" le voir seule

Le 21 août 2021, Eléa, la fille de Rebecca Hampton, célébrera son huitième anniversaire. Et pour l'occasion, elle aura la chance d'être entourée de sa célèbre maman mais aussi de son papa, dont l'identité a longtemps été gardé secrète. C'est avec le journaliste David Bérard qu'elle a eu son adorable fillette. Les deux ex, séparés avant la naissance de bébé, s'entendent à merveille. Mais il arrive qu'Eléa ne veuille pas se retrouver seule avec son papa, comme le confie la comédienne de 48 ans à nos confrères de Gala.

Cet été, c'est direction la montagne pour toute la famille ! "Nous allons partir à la montagne, près de Val-d'Isère, avec David et ses enfants", confie l'interprète de Céline Frémont dans Plus belle la vie (France 3). Et de préciser : "Son père, David Bérard, a toujours été son père. Il était présent à son baptême. Il y avait également ses grands-parents paternels. On peut dire que nous sommes quand même ce que l'on appelle une famille."

Eléa reste toutefois bien plus proche de sa maman que de son papa... "Comme elle est très fusionnelle avec moi, elle n'a pas spécialement envie de voir son papa seule", confesse Rebecca Hampton. Alors, "à défaut de l'avoir une semaine ou un weekend sur deux", l'ex-couple organise "des escapades ensemble". Des moments qui doivent sans aucun doute ravir la fillette aux cheveux longs et a "la même joie de vivre" que sa mère à son âge.

Ma fille porte mon patronyme : il y a ainsi une lignée d'Hampton

Si Rebecca Hampton semble attachée à l'idée de préserver cette relation entre sa fille et son ex-compagnon, c'est aussi parce qu'elle ne voit que très peu son propre père. Un schéma qu'elle ne souhaite pas reproduire. "C'est un artiste peintre anglais qui vit dans le sud de la France. Ma fille porte son patronyme : il y a ainsi une lignée d'Hampton ! Nous ne nous voyons pas beaucoup mais il reste mon papa, lance-t-elle. C'est pour cela que je mets un point d'honneur à ce que ma fille voit son père, qu'elle le connaisse, qu'elle le découvre. Cet homme m'a donnée envie d'avoir un enfant, il est donc fantastique. C'est important de comprendre cela pour se construire."

Dès la rentrée, l'actrice reprendra la pièce Panique au ministère de Jean Franco et Guillaume Mélanie. Mais pour l'heure, c'est randonnées à la montagne et en famille au programme !

L'interview de Rebecca Hampton est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosque ce jeudi 19 août 2021.