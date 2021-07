Rebecca Hampton, "un sac d'os" : victime de body shaming, l'actrice sort les griffes

L'actrice de Plus belle la vie était en colère. Une fois de plus critiquée sur son physique jugé trop mince, Rebecca Hampton (48 ans) a tenu à répondre à ses détracteurs, lundi 12 juillet 2021, en story Instagram.

Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour les personnalités de dévoiler leurs projets. Nombreuses sont également celles qui se plaisent à partager leur quotidien avec leurs fans. Mais, malheureusement, elles doivent parfois faire face à certaines critiques sur leur mode de vie ou bien leur physique. L'interprète de Céline Frémont peut en témoigner puisqu'elle a encore essuyé des commentaires négatifs sur sa silhouette. Depuis plusieurs années, elle encaisse des messages disant qu'elle est beaucoup trop mince. Mais trop, c'est trop ! Pas du genre à se laisser faire, elle a tenu à s'adresser à ses détracteurs.

"Ce matin, j'en ai marre ! Alors à ceux qui me trouvent rachitique, un sac d'os, etc... Je vous réponds... J'ai un IMC de 18,5. Stop au body shaming", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle en maillot de bain. Et pour rappel, une corpulence est considérée comme normale de 18.50 à 24.99. De quoi sans doute faire enfin taire les internautes qu'elle visait.

En septembre dernier, Rebecca Hampton avait préféré réagir avec humour aux critiques la concernant. Pour ce faire, la maman d'Elea (7 ans) a dévoilé une photo sur laquelle l'arrière de son corps est face à l'objectif, tout comme son visage. Rebecca Hampton tire la langue et pointe du doigt son postérieur sur lequel il est écrit : "Trop grosse, trop maigre, trop grande, trop petite, mouais, nulle, bof." En légende, elle a précisé : "Stop au body shaming ! Vous avez vu tout ce que je peux écrire dessus ! Y a de la place ! Bon lundi à tous."