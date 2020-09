Rebecca Hampton victime de body shaming : réponse en photo avec humour

Son initiative a été saluée par ses fans. Nombreux sont ceux qui l'ont une fois de plus soutenue face aux critiques et ont regretté que certains se permettent des commentaires sur le physique des autres.

C'est le 20 septembre dernier que Rebecca Hampton a été attaquée pour la dernière fois. Alors qu'elle apparaissait simplement de dos, vêtue d'un short en jean et d'un débardeur noir. pour faire savoir qu'elle révisait son texte pour la pièce de théâtre Panique au ministère, l'épouse de François-Xavier a été jugée trop maigre par certains internautes. Lassée et en colère, elle leur avait donc répondu : "Stop au body shaming, c'est gonflant !!!!!" Des fans ont tenté de la défendre en supposant que sa fine silhouette pouvait avoir un rapport avec un problème de santé. "Non, mais je vous rassure je vais très bien, je suis en pleine forme... c'est 'gentil' de vous inquiéter de ma santé... je vieillis, les loulous, c'est tout... c'est la vie qui veut ça...", avait-elle lancé pour clore le débat.