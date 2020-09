Rebecca Hampton trop maigre : une photo lui vaut des critiques

Rebecca Hampton se serait bien passé de retenir l'attention des internautes, mais c'est pourtant ce qu'elle a obtenu en voulant leur faire plaisir. Dimanche 20 septembre 2020, la comédienne de 47 ans a en effet entrepris de partager une nouvelle photo sur son compte Instagram, sur laquelle elle apparaît de dos simplement vêtue d'un short en jean et d'un débardeur noir.

Si jusqu'ici tout va bien pour l'incontournable interprète de Céline Frémont dans Plus belle la vie, certains de ses fans ont trouvé à redire sur son physique très aminci. "Il faudrait reprendre un petit peu de poids, non ?", "Trop maigre !", peut-on lire à plusieurs reprises.

Ni une ni deux, Rebecca Hampton a fait part de son mécontentement en répliquant de manière très cash dans les commentaires : "Stop au body shaming, c'est gonflant !!!!!" Sa réponse a été saluée par ses fidèles admirateurs, ces derniers n'avaient toutefois pas attendu pour prendre sa défense, allant même jusqu'à émettre l'hypothèse d'une éventuelle maladie pour justifier sa fine silhouette. "Et si Rebecca a des problèmes de glande thyroïde ou je ne sais quoi.... Et si Rebecca se trouve bien dans sa peau ? On s'en fout un peu de ce que vous pensez...", a par exemple écrit un abonné. Histoire de mettre fin au débat, Rebecca Hampton a donc encore une fois pris la parole pour, cette fois, avancer la véritable raison de son changement physique. "Non, mais je vous rassure je vais très bien, je suis en pleine forme... c'est 'gentil' de vous inquiéter de ma santé... je vieillis, les loulous, c'est tout... c'est la vie qui veut ça..." Voilà qui devrait clore le débat !