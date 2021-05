Rebecca Hampton dévoile une rare photo avec sa fille

Le 1er mai 2021, Rebecca Hampton a fêté son 48ème anniversaire. Pour ce grand jour, l'actrice a enfilé son costume de Wonder Woman et a eu droit à un gâteau de super-héroïne. Aux couleurs de la célèbre Amazone, le gâteau était composé de pâte à sucre rouge et bleue ainsi que des initiales WW de Wonder Woman. Deux énormes bougies roses et la couronne de l'héroïne ornaient également cette pâtisserie. Sur l'un des clichés postés par Rebecca sur Instagram, on aperçoit sa fille Eléa (7 ans), qui semble elle-aussi habillée en Wonder Woman. "Merci à ma fille pour ce magnifique anniversaire, finalement grandir c'est chouette !!!" peut-on lire en légende.