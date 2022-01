Recherche appartement ou maison : Qui est Caroline Gherman, la nouvelle experte ?

Recherche appartement ou maison est de retour ce vendredi 28 janvier 2022 avec un inédit, sur M6. Entouré de ses experts, Stéphane Plaza va venir en aide à Paola, quadragénaire et mère célibataire de deux enfants qui recherche depuis un an un quatre pièces dans les Hauts-de-Seine. Deux familles et un couple sont aussi au programme. Prochainement, une nouvelle experte viendra compléter l'équipe du présentateur et agent immobilier de 51 ans. Mais qui est-elle ?

Il s'agit de Caroline Gherman, une femme de 38 ans venue du Sud-Est de la France. L'immobilier, elle est tombée dedans quand elle était petite car son père travaillait dans le milieu. Une fois son BTS Immobilier en poche, elle a commencé à travailler. Durant dix ans, elle a exercé son métier à Antony, dans les Hauts-de-Seine comme l'indique son compte LinkedIn. En 2011, c'est dans une banque à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) qu'elle dévoile son talent, en tant que conseillère financier spécialiste de l'immobilier.

Nouveau changement en 2014 pour Caroline Gherman qui travaille en tant que courtier. Et ce jusqu'en 2018. Mais elle a ensuite pris la décision de revenir à l'immobilier. Elle a pris les commandes d'une agence Stéphane Plaza Immobilier à Antibes (Alpes-Maritimes). Elle est à la tête d'une équipe de sept personnes. Nul doute qu'elle fera encore plus d'heureux en participant à Recherche appartement ou maison.

Cette année encore, les téléspectateurs de M6 auront le plaisir de voir des visages bien connus. Après être venu en aide à son grand ami Jeanfi Janssens, à l'actrice Fabienne Carat et sa soeur Carole ou encore à l'ancienne Miss France Marine Lorphelin, Stéphane Plaza aura une mission de taille. Karine Le Marchand lui avait demandé s'il était possible qu'il aide Hervé et Stéphanie, vus dans L'amour est dans le pré 2021, à trouver la maison idéale. Et il n'a pu dire non bien que le challenge soit de taille. "On veut quelque chose de très simple et compliqué à la fois. Surface maison : 130 mètres carré. Pour l'instant on est deux, voire un bébé plus tard. Le point principal, c'est que ce ne soit pas loin de la ferme. Il faudrait que ce soit dans la commune de Courcelles-sous-Thoix. Sept kilomètres déjà c'est pas mal", avait confié le couple lors du bilan du programme de dating. Et de préciser qu'ils avaient un budget de 200000 - 250000 euros.