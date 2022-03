Recherche appartement ou maison : Une star de l'émission est la "jumelle" d'une célèbre animatrice

Le monde de la télévision est tout petit ! Il n'est pas rare que des amitiés naissent en coulisses ou sur certains plateaux de tournage. Carinne Teyssandier a notamment développé une belle relation avec Sandra Viricel. La première officie sur France Télévisions avec le jeu Nous sommes tous des spécialistes et en tant que chroniqueuse pour Télématin. La deuxième est une agent immobilier réputée qui travaille depuis plusieurs années pour Recherche appartement ou maison sur M6. Elles se sont récemment réunies pour un projet en commun encore secret.

Sur Instagram, elles ont toutefois d'ores et déjà commencé à jouer avec la patience des internautes. "On vous prépare quelque chose avec ma belle @carinneteyssandier", a annoncé Sandra Viricel en légende de sa publication. Mais plus que leur projet en lui-même, ses abonnés ont surtout été interpellés par leur incroyable ressemblance ! Même couleur et longueur de cheveux, même sourire, même fossettes sur les joues... C'est à s'y méprendre !

"Des soeurs !", "Vous vous ressemblez tellement", "Vous pourriez chanter 'nous sommes des soeurs jumelles'", "La ressemblance est troublante !", "J'ai cru voir double", "Un air de famille", ont commenté les internautes, complètement bluffés.