Reconnaissez-vous ces jeunes filles devenues des stars du petit écran ?

Suivie par près de 297 millions d'abonnés sur Instagram, cette jolie brune est née le 21 octobre 1980 à Los Angeles. D'origine écossaise et néerlandaise du côté de sa mère, et d'origine arménienne du côté de son père, ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait neuf ans. En 1991, sa mère se remarie avec un champion olympique prénommé Bruce. Pendant son adolescence, elle étudie à l'école secondaire catholique pour filles Marymount High School de Los Angeles. Sept ans plus tard, elle quitte l'école secondaire et devient l'assistante de son amie Paris Hilton. Drame de sa vie, son père meurt en 2003 d'un cancer de l'oesophage à l'âge de 59 ans.

En 2000, elle se marie au producteur de musique Damon Thomas, dont elle divorce en 2004. Elle a eu plusieurs aventures avec de nombreuses personnalités comme le rappeur The Game, le chanteur Nick Lachey, le producteur Nick Cannon, le joueur professionnel de football américain Reggie Bush, Miles Austin ou encore le rappeur Bow Wow.

En 2007, elle devient célèbre à cause (ou grâce ?) à une sextape qu'elle avait tournée en amateur avec le chanteur Ray J qui est diffusée sur Internet. Ce scandale lui vaut par la suite une occasion en or : signer un contrat avec E! pour une émission de télé-réalité qui suit au quotidien les aventures de sa famille recomposée. En 2014, elle apparait dans dans la saison 5 de Les Anges de la téléréalité en France et se marie la même année avec Kanye West.

Le 3 octobre 2016, elle est violemment agressée à l'hôtel de Pourtalès à Paris par cinq individus déguisés en policiers. Le montant du vol s'élèverait à environ 10 millions d'euros.

Maman de North, 8 ans, et Chicago, 4 ans, et deux fils, Saint, 6 ans, et Psalm, 2 ans, elle a prêté sa voix au film d'animation pour enfant La Pat Patrouille qui est paru le 20 août 2021.

Elle est désormais en couple avec un jeune homme, de treize ans son cadet, qui est un ex d'Ariana Grande : Pete Davidson. C'est Kim Kardashian ! A ses côtés sur le cliché d'époque partagé sur Instagram, on retrouve ses soeurs Khloé et Kourtney.