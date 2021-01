Reda Kateb : Ses très rares confidences sur son fils de 5 ans...

Reda Kateb fait partie de ces acteurs qui préfèrent la discrétion à l'exubérance. La comédien, récompensé d'un César, ne fait que peu de confidences sur sa vie privée. Au détour d'un long entretien à Point de vue, dans l'édition du mercredi 27 janvier 2021, celui qui a donné la réplique à Ryan Gosling a toutefois évoqué brièvement son fils, âgé de 5 ans et demi. Il explique vouloir déjà l'initier à du contenu plus intellectuel.

Reda Kateb commence par expliquer qu'il a profité du premier confinement pour replonger dans les grands classiques, comme Le jour se lève avec Jean Gabin, dont il est un immense fan. "J'essaie aussi de suivre dans ses goûts mon fils de 5 ans et demi. En ce moment, il est très dinosaures et Pokémon, mais je lui propose d'autres choses, comme les dessins animés poétiques de Miyazaki. Nous venons de voir le troisième volet de Moi, moche et méchant, que nous avons beaucoup aimé tous les deux", a-t-il expliqué auprès de Point de vue.

Si Reda Kateb tient particulièrement à éveiller la curiosité de son fils pour des oeuvres culturelles, c'est qu'il y a une sorte d'héritage à préserver dans la famille. Fils d'une mère tchèque et italienne et d'un père algérien, le comédien Malek Kateb, il est également le petit-neveu de Kateb Yacine, poète et homme le lettres algérien. C'est d'ailleurs lui qui lui donne le goût des mots. Résultat : Reda Kateb était certain de devenir comédien dès l'âge de 8 ans.

Dans un portrait de Libération, on apprenait qu'il était marié à une danseuse italienne prénommée Alicia. Ainsi, il est devenu père pour la première fois en avril 2015. De sa vie privée, on sait que Reda Kateb a un frère et une soeur, qui préfèrent rester dans l'anonymat.

