Réduction imbattable de 45 % sur ces Nike Air Force 1 pour femmes

Achetez ces Nike Air Force 1 PLAT.AF.ORM sur Nike pour 65,97 €

Si les Nike Air Force 1 ont connu un succès immédiat, c'est bien dans les années 90 qu'elle devient une It Shoes, mise en lumière par les rappeurs comme Jay-Z ou B-Boy qui la portent régulièrement. Elle est toujours aujourd'hui un emblème de la culture hip-hop et rap mais s'est très largement démocratisée. C'est bien simple, tout le monde la porte. Si elle s'imaginait à l'origine en High afin de bien maintenir la cheville, elle se décline maintenant en version Low comme ce modèle PLAT.AF.ORM que nous vous proposons. Sa forme épurée et tout en rondeur reste des plus élégantes. Elle se twiste en revanche du détail du moment, la semelle plateforme. Elle permet de prendre de la hauteur et de faire son retour dans les années 2000, décennie mode très en vogue. Cette paire se fait plus féminine que jamais avec son rose poudré tendre. Il apporte une douceur supplémentaire à ces Air Force 1. Résistante, sa conception en cuir vous permettra de la conserver de nombreuses années. Cet intemporel va vous accompagner tout au long de votre vie, on vous le garantit !