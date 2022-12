Réduction immanquable pour ces 3 jeux Lego Ninjago

Achetez ce jeu de construction Lego Ninjago Le tout-terrain dragon d'or de Kai à 74,99 € sur Amazon

Kai et Skylor roulaient en toute sérénité à bord du superbe buggy du ninja lorsque ce dernier est obligé de piler le plus fort possible. Que se passe-t-il ? En quelques secondes, le Raider rouge et or se retrouve encerclé par une foule d'ennemis. Les Ninjago sont attaqués, ils ont besoin de l'aide de votre enfant ! Ils sont en effet en infériorité numérique. Les ennemis se comptent au nombre de 4. On retrouve l'horrible général Mister F et Brutus Pierre Venge accompagnés de deux acolytes Pierre Vengé. Et ils sont tous armés jusqu'aux dents. Pas de temps à perdre, Kai fait appel à son fidèle ami Zane, version Golden Dragon, pour repousser les monstres. Il a lui aussi adopté sa forme or pour mettre toutes les chances de son côté.

Il n'hésite pas à utiliser ses 2 canons de voiture équipés de 4 tireurs pour chasser l'équipe des Pierre Venge. Les lames de dragons dorés sont aussi bien pratiques pour repousser violemment les ennemis. Les héros ont également des armes à disposition telles que des épées pour se lancer dans le combat. Mais ce n'est pas suffisant. Le ninja décide alors de transformer son véhicule pour le rendre plus performant. En un rien de temps, ses roues arrières se replient et le véhicule prend une allure de créateur. Il peut maintenant marcher et écraser les forces du mal ! Il ne va faire qu'une bouchée d'eux !