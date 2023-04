Réduction immanquable sur ce jeu My Little Pony

Cette promo de 29 % sur ce jeu la chambre royale avec Princesse Ruby Pétales My Little Pony vous tend les bras

Les poneys font clairement partie des animaux préférés des enfants. Et s'ils sont en plus capables de parler et de vivre comme des humains, c'est le combo gagnant. Voilà la recette du succès des My Little Pony. Les multiples dessins animés inspirés de ces personnages rencontrent à chaque fois un énorme succès. Votre petit fan va avoir l'occasion d'incarner ses personnages préférés avec ce jeu la chambre royale avec Princesse Ruby Pétales My Little Pony. Sa réduction sur Amazon est en plus un vrai cadeau. Vous n'aurez en effet à dépenser que 15,65 €, contre 21,99 € auparavant, pour l'obtenir. Une promo de 29 % vous offrant ce produit pour moins de 16 €.

Des meubles qui changent de couleur

Votre enfant a une chance incroyable. Princesse Ruby Pétales l'a invité dans son sublime château. Elle le fait entrer dans la pièce la plus intime de la maison, sa chambre. Sa crinière violette ondulée s'accorde comme toujours parfaitement à sa croupe rose. Ses meubles sont à son image, luxueux. L'or est partout et côtoie le bleu roi et le rose. Surprise, certains de ces éléments de décoration sont magiques. Lorsque l'on met de l'eau sur le lit et les deux bureaux, des couleurs chatoyantes apparaissent. Ils se flanquent d'un motif plus que jamais lié à la marque de beauté de la princesse, une note de musique. Il ne reste plus qu'à les découvrir ! Un bol et un pinceau permettent à votre enfant de mettre un peu d'eau sans inonder sa chambre ! Le motif s'estompe au bout de 10 minutes pour pouvoir le faire revivre à l'infini. De nombreux autres accessoires sont à découvrir dans cette chambre fantastique !