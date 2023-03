Réduction immanquable sur ce jouet Star Wars Bébé Yoda

Achetez cette figurine électronique Star Wars The Mandalorian Bébé Yoda pour 28,93 € sur Amazon

Un nouveau compagnon, et pas des moindres, attend votre enfant dans sa chambre. Il s'agit de Bébé Yoda, et c'est maintenant à votre petit de le protéger, quelle mission. Plus vrai que nature, on retrouve toutes les caractéristiques du vrai personnage. Des grandes oreilles vertes comme le corps aux yeux noirs immenses en passant par son habit de laine, tout y est. On se croirait en présence du vrai. Mais Bébé Yoda ne reste pas inerte, non, il suffit d'appuyer sur son ventre, et magie, il s'anime. Il émettra les vrais sons que le personnage produit dans la série The Mandalorian. Mignonnerie garantie. Mais la créature n'est pas seule. Elle est accompagnée d'un crapaud qui lui tient compagnie. Un bol de bouillon d'os l'attend également pour son repas. À votre bout de chou de lui donner !