Régine replonge dans les années 70 avec Laury Thilleman

La pandémie de coronavirus n'était pas encore arrivée en France le 25 février 2020, lorsque l'émission Allez viens je t'emmène dans les années 70 a été enregistrée au mythique studio Gabriel, à Paris. France 3 la diffuse ce soir en prime time, à partir de 21h05.

Avec Allez viens je t'emmène dans les années 70 produite par Daniela Lumbroso, Laury Thilleman se voit confier une nouvelle émission de divertissement, dans laquelle les paillettes étaient de rigueur. La sublime ancienne Miss France a reçu de nombreux invités dont la chanteuse Régine. L'incontournable artiste qui a récemment fêté ses 90 ans prouve une nouvelle fois qu'elle n'a rien perdu de sa superbe. L'ex-reine de la nuit parisienne est notamment venue assurer la promotion de son incroyable coffret, De la p'tite poule à La Grande Zoa (Marianne Mélodie), dans lequel figurent plus de 200 de ses chansons, dont de nombreux inédits en français, anglais, italien et espagnol. En coulisse, Régine a croisé plusieurs autres invités dont les chanteurs Vincent Niclo, Serge Lama -pas très en forme ces derniers temps -, Salvatore Adamo, mais également l'humoriste et chroniqueur des Grosses Têtes (RTL) Jeanfi Janssens.

Un peu plus tôt dans ce mois de mars, les téléspectateurs avaient pu voir Régine dans une autre émission de France Télévisions, dans Les Enfants de la télé animée par Laurent Ruquier sur France 2. La chanteuse y avait notamment retrouvé Eve Angeli, François-Xavier Demaison et Grégory Montel.

Allez viens je t'emmène dans les années 70 propose à des chanteurs et à des humoristes d'évoquer les années 70, lors de reprises de tubes ou de saynètes dans quatre décors emblématiques de ces années-là, en compagnie de la jeune génération d'artistes. Parmi les invités, Daniel Guichard, Jeane Manson, Christelle Chollet, la troupe du Paradis latin ou encore Jonathan Dassin. Allez viens je t'emmène devrait se décliner dans les années 60 avant l'été.