Rémy Daillet en garde à vue après l'enlèvement de Mia pour... un coup d'état ?

Démenti de l'avocat

"L'opposant politique Rémy Daillet n'a strictement aucun lien ni avec le groupuscule 'Honneur et nation' ni avec les projets d'attentats que l'on prête à ses membres dont il n'a pas connaissance", a réagi dans un communiqué son avocat, Me Jean-Christophe Basson-Larbi. "Aucun élément objectif ne démontre son implication" dans les différents projets, ajoute l'avocat. Parmi les cibles des mis en cause figuraient entre autres des antennes 5G, des centres de vaccination, des journalistes et des personnalités, avaient détaillé deux sources proche de l'enquête.

"Le groupuscule 'Honneur et nation' n'a aucun rapport avec 'La Nouvelle France', le mouvement politique de Rémy Daillet qui appelait au 'renversement pacifique et populaire' du gouvernement français et non à des attentats ou des actes de terrorisme néonazis", ajoute Me Basson-Larbi, qui voit dans ce dossier "la volonté du pouvoir politique et des services français d'embastiller durablement" son client, un "prisonnier politique".

Retour sur l'affaire Mia

Parmi les quatre suspects arrêtés début octobre, deux sont également poursuivis dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, 8 ans au moment des faits. Dans cette enquête, confiée à deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, Rémy Daillet a été mis en examen mi-juin pour "complicité d'enlèvement de mineur commis en bande organisée et association de malfaiteur en vue de commettre le crime d'enlèvement de mineur en bande organisée".

Installé en Malaisie, Rémy Daillet avait été arrêté fin mai avec sa compagne et leurs trois enfants puis expulsés par les autorités malaisiennes en raison de leurs visas expirés.