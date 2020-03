Ric Ocasek : Sa femme Paulina Porizkova, absente du testament, se sent trahie

La mort de Ric Ocasek (75 ans), survenue le 15 septembre 2019, avait suscité une vive émotion. Le choc fut encore plus grand pour Paulina Porizkova, son épouse (dont il était séparé), qui avait découvert son corps et a appris plus tard qu'elle ne figurait pas sur le testament du chanteur. La veuve révèle aujourd'hui : "Je me sens trahie."

C'est dans l'émission CBS This Morning que Paulina Porizkova s'est confiée. Dans son interview diffusée le dimanche 1er mars 2020, le top model de 54 ans parle de sa rencontre avec Ric Ocasek, sur le tournage du clip de la chanson Drive (1984) de son groupe, The Cars, de leur histoire d'amour et de leur différence d'âge. "J'adorais cette sécurité, avoir un partenaire plus âgé, plus sage... Être avec un homme qui me possédait entièrement, me réconfortait", explique Paulina. Elle évoque ensuite la dégradation de leur mariage et leur séparation.

"Soudain, on avait l'impression qu'une seule personne souhaitait être mariée, et c'était moi, déclare-t-elle. C'est extrêmement dur d'être mariée à quelqu'un quand vous êtes seule à faire tout le travail. Peut-être que c'était à cause de l'âge, peut-être qu'il était fatigué. Peut-être que m'aider lui demandait trop d'énergie." Bien que séparés et en plein divorce, Ric Ocasek et Paulina Porizkova vivaient toujours ensemble au moment de la mort du chanteur. Dans son testament, le défunt a pourtant écrit que son épouse l'avait "abandonné", un sentiment qui justifie, selon lui, qu'elle ne puisse prétendre à aucune partie de son héritage.

"Ça a rendu le processus de deuil vraiment, vraiment difficile, raconte Paulina Porizkova. J'aimerais pouvoir être triste et j'aimerais qu'il me manque, sans ressentir cette douleur incroyable et cette trahison. Oh oui, je me sens trahie."

Paulina Porizkova aurait l'intention de contester le testament de son époux disparu afin de bénéficier d'une partie de son héritage estimé à 5 millions de dollars en actifs.

Ric Ocasek et Paulina Porizkova s'étaient mariés le 23 août 1989 et se sont séparés en 2018. Ils ont eu deux enfants, Jonathan et Oliver, âgés de 26 et 20 ans.