Ricardo (Les Anges), défiguré à cause d'un poulpe, raconte son calvaire

Totalement boursouflé et méconnaissable, Ricardo a publié plusieurs photographies de son visage le 3 juillet 2020 sur Snapchat. Alors, est-ce le fruit d'une bagarre qui a mal tourné pour l'ancien candidat de télé-réalité ? Pas du tout. Le chéri de Nehuda a eu quelques déboires avec... un poulpe. Il explique : "Je mettais des lunettes parce que je n'osais pas me montrer comme ça. Hier soir, j'ai fait une grosse allergie aux fruits de mer. En l'espace de deux heures... J'avais été manger au restaurant chinois "buffet à volonté". Regarde moi ça, même là je suis encore gonflé, dit-il en zoomant sur sa joue encore bouffie. J'osais pas mais c'est Nehuda qui me dit de vous montrer..."

Une salade de poulpe

Le papa de Laïa dévoile ensuite deux photographies qui montrent la rapidité mais aussi l'ampleur de son allergie. Des clichés spectaculaires qui font aujourd'hui rire l'ancien candidat des Anges 8. Rassuré, il raconte : "Bon là je suis content ça a dégonflé, mes cernes réapparaissent. Donc faites attention si vous mangez au restaurant chinois, faites très attention !" Amusé, l'ex de Fidji révèle ensuite que "cette salade de poulpe était vraiment bonne".

Pour soigner son allergie, il raconte : "Je suis parti courir, je me suis surhabillé pour dormir la nuit pour essayer de transpirer au max, plus des antihistaminiques". Plus de peur que de mal pour Ricardo, qui indique : "Je suis pas encore tout à fait dégonflé mais je pense que demain il n'y aura plus rien."

Pour rappel, Ricardo et Nehuda avaient été accusés d'agression en 2017 par deux adolescentes près d'Avignon. L'ancienne candidate de The Voice avait été condamnée à verser 2000 euros d'amende et Ricardo Pinto à deux mois de prison avec sursis et une amende de 150 euros. Le couple avait également été soupçonné de violences volontaires sur sa fille en juin 2017 et avait temporairement perdu la garde de l'enfant. La justice avait finalement reconnu que les blessures faites à Laïa étaient accidentelles.