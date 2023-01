Richard Berry bouleversé : sa "soeur chérie" Marie en pleine épreuve, sa femme Pascale émue

On est là

Pour le moment, elle n'a pas encore répondu en revanche à l'adorable photo postée par son frère ce jeudi, mais d'autres, qui comptent parmi leurs proches, ne s'en sont pas privés. Pascale Louange, la femme de Richard Berry (et mère de son adorable dernière fillette, Mila, 8 ans), a notamment été particulièrement touchée : "Ma belle-soeur chérie, la plus formidable des taties. On est là", a-t-elle écrit, toujours présente pour celle qui s'occupe apparemment parfaitement de la fillette.

Une petite fille qu'elle avait même affiché sur son compte Instagram, sans montrer son visage bien sûr, et envers qui elle semble pleine d'amour. Laeticia Hallyday, elle aussi, n'a pu s'empêcher de commenter cette jolie photo, où les deux enfants portent les "vêtements réalisés par [leur] maman", d'un très beau "Force et amour".

Pour rappel, Richard Berry et sa soeur Marie avaient également un petit frère, Philippe, né en 1956, sculpteur brutalement décédé en 2019 à 63 ans et qui a laissé derrière lui ses deux enfants Marilou et Rudy Berry.