Rihanna : À peine célibataire, elle retrouve son ex Drake

Le 18 janvier 2020, on apprenait par TMZ.com que Rihanna était célibataire. Après trois ans de relation avec le beau milliardaire saoudien Hassan Jameel, Riri se retrouve seule. Celle qui tarde à sortir son album très attendu, R9, s'est changé les idées le temps d'une soirée auprès de l'un des artistes les plus talentueux de sa génération : Drake. Dans les bras musclés du rappeur américain, elle a assisté au concert du collectif A$AP Mob, le Yams Day, qui a eu lieu le vendredi 17 janvier dernier au Barclays Center, à New York.

Incognito dans la fosse, Drake et Rihanna auraient passé le concert ensemble. Reconnus par une fan, ils ont même pris le temps de prendre une photo avec elle, séparément. Cette sortie pourrait bien être la preuve d'un retour de flamme, pour ceux qui ont formé un bref couple en 2016, après des années de collaborations (Take Care, What's my name...) à avoir une relation ambiguë, jamais vraiment confirmée.

Comment oublier ce moment, lors des MTV VMAs en août 2016, où Drake avait décidé de lui déclarer sa flamme sur scène, lorsqu'elle a reçu un prix. "C'est quelqu'un dont je suis amoureux depuis que j'ai 22 ans", avait-il lancé, avant d'essayer de l'embrasser... sans y parvenir. Après leur rupture en octobre 2016, on disait que les deux stars ne seraient même plus amies. Il semblerait que Drake et Rihanna se soient enfin retrouvés.

Notons également que Rihanna est brièvement sortie avec A$AP Rocky, qui donnait un concert lors du Yams Day, en 2013. Très discrète sur sa vie privée, la patronne de Fenty n'a évidemment pas donné de détails sur sa rupture avec Hassan Jameel.