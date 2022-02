Rihanna enceinte : Mini-robe transparente, ventre à l'air et lanières en cuir avec son chéri ASAP Rocky

Invités à la Fashion Week de Milan, Rihanna et son chéri ASAP Rocky sont apparus très lookés lors d'une after-party Gucci le 25 février 2022. Déterminée à être plus sexy que jamais pendant sa grossesse, Riri n'a pas failli à sa réputation en adoptant une robe noire à paillettes très échancrée au décolleté XXL accompagnée d'escarpins à lacets remontant sur ses jambes. Elle a également accessoirisé sa tenue avec une fourrure violette mais aussi avec une énorme chaîne comportant une croix en médaillon. Côté make up, la belle Barbadienne a opté pour un fard à paupières mauve associé à une bouche nude.

De son côté, ASAP Rocky portait un pantalon beige avec un tee-shirt blanc et une veste motif camouflage. Côté accessoires, il portait un sac jaune flashy issu de la collaboration entre Adidas et la marque Gucci. Très tendre, le rappeur a été très prévenant avec sa dulcinée dont il n'a pas lâché la main une seconde devant les photographes.

Future maman sexy, la chanteuse en couple avec ASAP Rocky - de son vrai nom Rakim Mayers - depuis 2021 a déjà révélé son désir de rester glamour durant toute sa grossesse. Interviewée par Refinery29 il y a quelques jours, elle avait confié : "Je veux vraiment qu'on renforce cette idée. Quand une femme tombe enceinte, la société a tendance à lui faire sentir qu'elle devrait se cacher, qu'elle devrait camoufler son pouvoir de séduction, et qu'elle n'est pas sexy actuellement mais qu'elle le redeviendra plus tard. Je ne crois pas en toute cette merde. Alors j'essaye des choses que je n'aurais peut-être même pas osé faire avant d'attendre un enfant. Je veux plus de lanières, plus de découpes et moins de tissu."

Une promesse que l'interprète du titre Bitch Better Have My Money semble suivre à merveille puisqu'elle apparaît avec des tenues toutes plus affriolantes les une que les autres depuis l'officialisation de sa grossesse en février dernier. Elle avait alors partagé une photographie de son ventre rond, capturée dans la salle de bain et dans la rue, sur les réseaux sociaux. "Comment le gang a participé au mois de l'histoire des noirs" avait elle écrit en légende du diaporama de 4 clichés dévoilant pour la toute première fois son babybump.