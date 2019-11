Rika Zaraï se confie sur Jean-Pierre, son mari depuis cinquante ans !

Depuis cinquante ans, Jean-Pierre Magnier est là au côté de Rika Zaraï dans les bons moments comme dans les mauvais, notamment lorsque la chanteuse de 81 ans a fait un AVC. Alors qu'elle sort un coffret de 100 titres (chez Mariane Mélodie), elle s'est confiée à France dimanche.

"Voilà cinquante ans qu'on est ensemble ! Et je ne l'aime pas depuis tout ce temps parce qu'il est meilleur qu'un autre. Mais juste parce qu'on s'accepte l'un et l'autre tel que l'on est. Alors que je ne parlais plus, il me disait : 'Je te demanderai encore de te taire !' Car je suis une grande bavarde. Mais la vie sans paroles, ce n'est pas la vie", a confié Rika Zaraï. Remise sur pied après un AVC qui lui avait causé une paralysie du corps et de la langue ainsi que des difficultés à marcher, elle savoure la vie à ses côtés. On pouvait ainsi voir le couple à la soirée organisée en l'honneur de la star pour la sortie de son CD anthologie au Phono Museum, à Paris, le 21 octobre.

Dans son clan, l'interprète du tube festif Sans chemise, sans pantalon compte aussi sur sa progéniture. Rika Zaraï est la maman de Yaël, aujourd'hui âgée de 60 ans et dont le papa était son premier mari, le défunt compositeur Yohanan Zaraï. "Elle vit à Los Angeles et va très bien. On ne se voit pas beaucoup, mais on s'appelle très souvent et, avec FaceTime, je peux voir grandir mes deux petits-fils, et même mes arrière-petits-enfants ! Son aîné de 22 ans a eu des jumeaux, son cadet vient de se marier", a-t-elle révélé.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Rika Zaraï est à retrouver dans France dimanche, dans les kiosques le 31 octobre 2019.