Rita Ora, Gigi Hadid, Kaia Gerber... Les stars du défilé Miu Miu à Paris

Rendez-vous incontournable de la Fashion Week, le défilé Miu Miu a réuni de nombreuses célébrités le 1er octobre 2019. Pour faire honneur à la marque, Rita Ora a fait une arrivée en véritable star dans une création signée Miuccia Prada. Décolleté XXL serti de diamants et gants en cuir façon vinyle, l'interprète de Girls était sublime. Grande prêtresse de la mode, Carine Roitfield (rédactrice en chef de Vogue Paris) a fait également une apparition très remarquée, tout comme la créatrice Alexa Chung, mais aussi Anna Dello Russo.

Des personnalités de la musique étaient présentes comme la chanteuse Clara Luciani, interprète du tube Nue. Côté cinéma, l'actrice Ludivine Sagnier était au rendez-vous Lili Reinhart. Les mannequins Bella et Gigi Hadid ont aussi été aperçues à la sortie du défilé. Gigi semblait par ailleurs s'être remise de ses émotions après l'intrusion d'une youtubeuse pendant le défilé Chanel un peu plus tôt dans la journée. Autre top tendance du moment, Kaia Gerber. La fille de Cindy Crawford avait choisi un look très stylé associant une veste au motif pied-de-poule et un jean denim brut.

Organisé au Palais d'Iéna, le show préparé par la vidéaste néo-zélandaise Sharna Osborne était grandiose. Des écrans géants avaient été installés et diffusaient des vidéos pendant le défilé des mannequins. Clichés champêtres, petites marguerites, chatons et confiseries... l'ambiance du show était à l'image de cette nouvelle collection automne-hiver 2019-2020 : audacieuse et avant-gardiste. En fond sonore, les choix musicaux étaient très variés, passant des tubes de Dolly Parton (dont est fan la créatrice) à Mariah Carey en passant par les sons très rock de Motörhead.