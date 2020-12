Robert Hossein est mort

Personnalité emblématique du théâtre et cinéma français des années 60, Robert Hossein s'est éteint à l'âge de 93 ans ce 31 décembre 2020 annonce Le Point. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste ayant marqué toute une génération par son talent, sa prestance, son audace et son charisme.

Né en 1927 d'un père compositeur d'origine iranienne et d'une mère pianiste d'origine ukrainienne, Robert Hossein a commencé son parcours artistique en suivant des cours de théâtre à l'école de Tania Balachova. À 19 ans, il connaît son premier succès théâtral dans la pièce Les Voyous. Très vite repéré, il démarre sa carrière d'acteur à la fin des années 40 dans les films Le Diable Boiteux de Sacha Guitry et Du Rififi chez les hommes de Jules Dassin. Figure incontournable de la série Angélique Marquise des Anges aux côtés de Michèle Mercier, Robert Hossein a également tourné pour Roger Vadim (notamment dans le film Le vice et la vertu en 1963), Henri Verneuil (dans Le Casse en 1971) ou encore Claude Lelouch dans le film Les Uns et les Autres en 1981. Il tourne avec les plus belles actrices comme Sophia Loren dans le film Madame Sans-Gêne (1961) ou Brigitte Bardot dans Le Repos du guerrier (1962) mais aussi plus récemment pour avec Sophie Marceau en 2007 dans le film La Disparue de Deauville.